Island Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 09.05.2026: Volle Fahrt ins Wohnglück
22 Min.Folge vom 09.05.2026
Eine vierköpfige Familie möchte dem hektischen Alltag in Seattle entkommen und auf Merritt Island in Florida ein neues Leben am Wasser beginnen. Während die Kinder vor allem von einem Pool träumen, wünschen sich die Eltern einen großen Garten für die Hunde und genug Platz, damit die ganze Familie draußen aktiv sein kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 10-20: Warner Bros. Discovery, Inc.