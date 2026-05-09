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Island Life - Traumhaus gesucht

Volle Fahrt ins Wohnglück

HGTVFolge vom 09.05.2026
Volle Fahrt ins Wohnglück

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Island Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 09.05.2026: Volle Fahrt ins Wohnglück

22 Min.Folge vom 09.05.2026

Eine vierköpfige Familie möchte dem hektischen Alltag in Seattle entkommen und auf Merritt Island in Florida ein neues Leben am Wasser beginnen. Während die Kinder vor allem von einem Pool träumen, wünschen sich die Eltern einen großen Garten für die Hunde und genug Platz, damit die ganze Familie draußen aktiv sein kann.

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