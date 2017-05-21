It's Showtime! Das Battle der Besten
Folge 2: Folge 2
143 Min.Folge vom 21.05.2017
Sie sind die Besten ihrer Klasse, die Meister ihres Fachs und jeder für sich eine echte Sensation! In "It's Showtime! Das Battle der Besten" wollen Artisten, Sänger, Magier, Tänzer oder Comedians die Zuschauer mit ihrem einmaligen Können begeistern.
