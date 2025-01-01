It's Showtime! Das Battle der Besten
Folge 6: Folge 6
139 Min.Ab 12
Sie sind die Besten ihrer Klasse, die Meister ihres Fachs und jeder für sich eine echte Sensation! In "It's Showtime! Das Battle der Besten" wollen Artisten, Sänger, Magier, Tänzer oder Comedians die Zuschauer mit ihrem einmaligen Können begeistern. Doch wer von ihnen schafft es wirklich? Entschieden wird das von den drei hochkarätigen Juroren Michelle Hunziker, Michael Bully Herbig und Sasha, die bereits bewiesen haben, dass zu den Besten auf ihrem Gebiet gehören.
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
