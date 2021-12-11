Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 11.12.2021: Aviannas Reich
22 Min.Folge vom 11.12.2021
Christian und Shirlene haben einen Millionengewinn mit einem Rubbellos gelandet. Mit einem Teil des Geldes wollen sie sich in Upstate New York ihr Traumhaus leisten – und David Bromstad soll ihnen bei der Suche helfen. Die junge Familie, die gerade in einer Einzimmerwohnung lebt, wünscht sich einen bezugsfertigen Altbau mit drei Zimmern und einem Garten, in dem ihre kleine Tochter Avianna spielen kann. Der Markt rund um die idyllische Kleinstadt Binghamton ist noch sehr bezahlbar und begeistert David mit seiner hübschen Architektur und Landschaft. Die beiden Gewinner haben also die Qual der Wahl.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8, Season 11-13, Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.