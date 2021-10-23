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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Vier Mädels und ein Pool

HGTVFolge vom 23.10.2021
Vier Mädels und ein Pool

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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 23.10.2021: Vier Mädels und ein Pool

22 Min.Folge vom 23.10.2021

Die alleinerziehende Mutter Antranette wünscht sich mehr Platz. Seit Jahren teilt sie sich mit ihren drei Töchtern eine winzige Wohnung. Doch jetzt, wo sie drei Millionen Dollar in der Florida-Lotterie gewonnen hat, soll sich das ändern. Trotz ihres großen Gewinns ist Antranettes Wunschliste bescheiden – ein Zimmer für jedes der Mädchen, drei Badezimmer und einen offenen Wohnraum, um sich richtig auszubreiten. Aber Antranette ist nicht die Einzige, die eine Meinung hat. Mit drei jungen Damen, die er zufrieden stellen muss, hat David Bromstad alle Hände voll zu tun. Kann er ein Haus finden, das die ganze Familie lieben wird?

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