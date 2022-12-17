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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Freundinnen für immer

HGTVFolge vom 17.12.2022
Freundinnen für immer

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Folge vom 17.12.2022: Freundinnen für immer

22 Min.Folge vom 17.12.2022

David Bromstad trifft seine erste Bingo-Gewinnerin Babs. Sie hat 60.000 Dollar gewonnen und kann sich nun die Anzahlung für ein Haus leisten, das näher bei ihrer besten Freundin Janet in Phoenix, Arizona, liegt. Babs und Janet sind seit der Highschool befreundet und Babs gehört quasi zu Janets Familie. Sie sucht ein Haus mit drei Schlafzimmern, zwei Bädern und einem großen Wohnzimmer, um Freunde und ihre Patenkinder einzuladen. Maklerin Shawna kennt sich im Norden von Phoenix super aus und hilft David dabei, ein passendes Grundstück für über eine halbe Million Dollar zu finden.

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