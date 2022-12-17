Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 17.12.2022: Freundinnen für immer
22 Min.Folge vom 17.12.2022
David Bromstad trifft seine erste Bingo-Gewinnerin Babs. Sie hat 60.000 Dollar gewonnen und kann sich nun die Anzahlung für ein Haus leisten, das näher bei ihrer besten Freundin Janet in Phoenix, Arizona, liegt. Babs und Janet sind seit der Highschool befreundet und Babs gehört quasi zu Janets Familie. Sie sucht ein Haus mit drei Schlafzimmern, zwei Bädern und einem großen Wohnzimmer, um Freunde und ihre Patenkinder einzuladen. Maklerin Shawna kennt sich im Norden von Phoenix super aus und hilft David dabei, ein passendes Grundstück für über eine halbe Million Dollar zu finden.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-8, Season 11-13, Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.