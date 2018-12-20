Mit Sombrero nach San Felipe Jetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 20.12.2018: Mit Sombrero nach San Felipe
20 Min.Folge vom 20.12.2018
Debbie hatte sechs Dollar vom Haushaltsgeld übrig und beschloss, Lotto zu spielen. Als dann ihre Zahlen auf dem Bildschirm auftauchten und klar wurde, dass sie 1,6 Millionen Dollar gewonnen hatte, konnte sie ihr Glück nicht fassen. Da Debbie und Gatte Stephen bereits in ihrem Traumhaus in Sacramento, Kalifornien, wohnen, wollen sie mit dem Gewinn eine Urlaubsimmobilie kaufen: Das Ferienhaus soll in San Felipe, Mexiko, stehen und einen schönen Meerblick bieten. Auf der Prioritätenliste stehen außerdem drei Schlafzimmer, verschiedene Terrassen und ein großes Grundstück. David Bromstad packt seinen Sombrero ein und bricht nach San Felipe auf.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
