Folge vom 21.12.2018
Folge vom 21.12.2018

Ashley und Marcus haben sechs Kinder und mussten ihre Riesenfamilie bislang in ein winziges Häuschen in einem Bostoner Vorort quetschen. Aber dann kaufte Marcus einen Lottoschein mit zufallsgenerierten Zahlenreihen, der fast im Müll gelandet wäre. Gut, dass der Familienvater doch noch einen Blick darauf wirft! Und der Millionengewinn kommt zur rechten Zeit, denn ein Sturm hat ihr Domizil so stark zerstört, dass es wegen der Wasserschäden unbewohnbar ist. Jetzt kann sich die Familie endlich ein Eigenheim leisten, das Platz für alle bietet: sechs Schlafzimmer, drei Bäder, eine moderne Küche und ein Garten stehen auf der Wunschliste.

