James Martins kulinarisches Amerika

Dallas

just cookingStaffel 1Folge 5
Dallas

Folge 5: Dallas

23 Min.Ab 6

James Martin erreicht Dallas. Dort besucht er die Texas State Fair und probiert einen texanischen Klassiker: Frittierte Butter! Und dann geht es nach Southfork, um James eigene Version der TV-Serie "Dallas" zu sehen!

just cooking
