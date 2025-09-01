James Martins kulinarisches Amerika
Folge 8: Salem
23 Min.Ab 6
James Martins amerikanisches Abenteuer bringt ihn nach Salem an der Ostküste der USA. Die Stadt wurde durch die Hexenprozesse von 1692 berühmt. James besucht einen einzigartigen Gewürzladen und holt sich ein paar Gewürze zum Kochen.
Genre:Reise, Kochen
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Blue Marlin Television