just cookingStaffel 1Folge 8
Folge 8: Salem

23 Min.Ab 6

James Martins amerikanisches Abenteuer bringt ihn nach Salem an der Ostküste der USA. Die Stadt wurde durch die Hexenprozesse von 1692 berühmt. James besucht einen einzigartigen Gewürzladen und holt sich ein paar Gewürze zum Kochen.

just cooking
