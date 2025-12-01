Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jamie kocht Italien

Süß-Saure Paprika mit Burrata

sixxStaffel 1Folge 4vom 20.12.2025
Süß-Saure Paprika mit Burrata

Süß-Saure Paprika mit BurrataJetzt kostenlos streamen

Jamie kocht Italien

Folge 4: Süß-Saure Paprika mit Burrata

47 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 6

Jamie ist in der Basilikata auf der Suche nach rustikalen Rezepten. Die 85-jährige Nonna Theresa bringt ihm einiges über frische Pasta bei. Auf seiner Reise bereitet er unter anderem eine süßsaure Paprika mit Burrata zu. Außerdem begeben sich Jamie und Genaro in den Bergen auf die Spuren alter Traditionen und rösten eine Lammkeule auf italienische Art.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Jamie kocht Italien
sixx
Jamie kocht Italien

Jamie kocht Italien

Alle 1 Staffeln und Folgen