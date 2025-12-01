Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rinderbäckchen-Ragout

sixxStaffel 1Folge 6vom 27.12.2025
46 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 6

Diesmal verschlägt es Jamie in die Toskana. Hier probiert er Spezialitäten der rustikalen Küche. Nonna Miriam zeigt ihm ein tolles Schmorbratengericht mit hausgemachter Pasta, das zum Nachkochen einlädt. Außerdem bereitet Jamie eine ultimative Bolognese zu und grillt Steaks nach toskanischer Art. Anschließend verrät ihm Elena ein besonderes Familienrezept.

