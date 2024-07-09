Kleiderschrank oder Mini-Boutique?Jetzt kostenlos streamen
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge vom 09.07.2024: Kleiderschrank oder Mini-Boutique?
Kim und Chris Danos renovieren ihr selbstgebautes Haus aus dem Jahr 2004, um es für sich und ihre Familie moderner und funktionaler zu gestalten. Mit ihren zwei Töchtern und vier Enkelkindern, die oft zu Besuch kommen, bleibt das Haus ein zentraler Treffpunkt. Das 400 m² große Haus mit vier Schlafzimmern und 3,5 Bädern erhält eine neue Gestaltung des Gartens, eine moderne Eingangstür, Hochdruckreinigung der Fassade und eine neue Schaukel für die Veranda. Das Esszimmer wird zum Büro umgebaut, das Wohnzimmer sanft modernisiert und die Galerie für die Enkel aufgefrischt. Ein Highlight ist die „Jenny-Küche“ mit neuen Arbeitsplatten, Schränken, einer vergrößerten Insel und einem Pot-Filler. Der begehbare Schrank wird zu einer luxuriösen Boutique umgebaut. Und zuguterletzt wird die Terrasse stabiler und sicherer gemacht, um den herrlichen Seeblick noch mehr zu genießen.