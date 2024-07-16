Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

HGTV Folge vom 16.07.2024
Jenny und Dave fahren nach Arkansas, wo sie Gabby und Graylan bei der Renovierung ihres Familiengrundstücks helfen. Das Ziel: eine Scheune für die Schwiegereltern und ihre Hochzeit umgestalten. Mit Hilfe von Countrysänger Shay Mooney und Gabbys Bruder beginnen sie mit dem Umbau und planen Überraschungen wie einen Sportbereich und ein Musikstudio. Trotz Herausforderungen und nostalgischer Funde wie einem alten Waschbecken meistert das Team die Vorbereitungen für die große Feier, während Jenny einen Moment mit ihrem Sohn Luke genießt.

