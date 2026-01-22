Renovierung im EiltempoJetzt kostenlos streamen
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge 12: Renovierung im Eiltempo
44 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 6
Jennys und Daves langjährige Freundin und Unternehmerin Twilla hat ein Haus gekauft, das die beiden Umbau-Profis in nur fünf Wochen renovieren sollen. Zunächst reißen die Handwerker die Küche heraus und installieren eine neue. Im Schlafzimmer wird der alte Teppich entfernt und das Fenster vergrößert, damit in den Raum mehr Tageslicht fällt. Zudem bauen die Profis eine Terrasse hinter dem Haus und verschönern den Garten. Twilla ist begeistert von ihrem neuen Zuhause.
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH