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Jenny & Dave in Bella Italia

Ein italienischer Traum

HGTVFolge vom 30.07.2024
Ein italienischer Traum

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Jenny & Dave in Bella Italia

Folge vom 30.07.2024: Ein italienischer Traum

45 Min.Folge vom 30.07.2024

Dave und Jenny reisen nach Italien, um ihr bisher größtes Projekt in Angriff zu nehmen: Sie helfen Freunden, die ihre gesamten Ersparnisse in ein toskanisches Bauernhaus gesteckt haben. Mit einem Budget von 400.000 Euro müssen sie das historische Haus in ein modernes Feriendomizil umgestalten, das die toskanische Architektur bewahrt. Sie planen die Gestaltung von drei Badezimmern für die Gästezimmer, die Einrichtung eines Käse-Reifekellers für Pierres Produktion und müssen sich mit strengen baurechtlichen Vorgaben und der saisonalen Käseproduktion auseinandersetzen. Trotz Herausforderungen wie komplizierten Genehmigungsverfahren und zeitlichen Zwängen zeigen Jenny und Dave ihre Expertise und Leidenschaft für Renovierungsprojekte, um aus Campo Sasso ein einladendes Ferienziel zu machen, das die Schönheit der Toskana widerspiegelt.

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