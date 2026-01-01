Jenny & Dave in Bella Italia
Ab 0
Ab 0
Jenny & Dave in Bella Italia
Jenny und Dave Marrs sind bereit für ein neues Abenteuer in Bella Italia! Die beiden bringen ihren einzigartigen Renovierungsstil nach Italien, wo sie historische Gebäude und Anwesen in atemberaubende Wohndomizile verwandeln wollen. Doch sie müssen schnell lernen, dass Italien nicht gleich Amerika ist – besonders wenn es um die Zusammenarbeit mit örtlichen Handwerkern und Bauteams geht. Auf der anderen Seite der Welt gelten andere Regeln und Vorgehensweisen, die Jenny und Dave erst noch kennenlernen müssen, besonders wenn die Sprachbarriere eine zusätzliche Herausforderung darstellt.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.