Jenny & Dave in Bella Italia
Folge vom 03.09.2024: Die Zaubertür
45 Min.Folge vom 03.09.2024
Fast ein Jahr lang bauten Dave und Jenny die jahrhundertealte italienische Villa ihrer Freunde mit vielen Herausforderungen um – jetzt ist sie so gut wie fertig. Besondere Akzente setzen die maßgeschneiderten Möbel und der beeindruckende Weinkeller, der die explodierenden Kosten teilweise kompensiert. Trotz des knappen Budgets und der engen Zeitpläne können sie in letzter Sekunde die Arbeiten abschließen und das Haus für die große Enthüllung vorbereiten. Ihre Freunde Rebecca und Pierre können es kaum erwarten, das italienische Meisterwerk zu begutachten!
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.