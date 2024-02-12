Organische Christus GenerationJetzt kostenlos streamen
Jenseits des Glaubens - Zwischen Religion und Verblendung
Folge 1: Organische Christus Generation
46 Min.Folge vom 12.02.2024Ab 12
Die Glaubensgemeinschaft "Organische Christus Generation" hat sich nicht nur in der Schweiz etabliert, sondern findet auch in Deutschland viele Anhänger:innen. Ruth und Abigail sind von Kind auf Teil der Gemeinschaft, die von Ivo Sasek angeführt wird. Der Prediger lehrt eine strenge Erziehung, weswegen die Leben der beiden Mädchen von Gewalt und ständiger Angst geprägt sind.
Genre:Dokumentation, Religion
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 GOLD