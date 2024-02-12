Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jenseits des Glaubens - Zwischen Religion und Verblendung

Die Zeugen Jehovas

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 12.02.2024
Folge 2: Die Zeugen Jehovas

46 Min.Folge vom 12.02.2024Ab 12

Drei Aussteiger:innen berichten über ihre Erfahrungen bei den Zeugen Jehovas: Jolanda, Sophie und Alex sind alle in der Glaubensgemeinschaft groß geworden. Je älter sie werden, desto mehr spüren sie den Druck und die Zwänge der Gruppierung. Nach langem Ringen entscheiden sie sich unabhängig voneinander für den Ausstieg - und lassen alles zurück, was ihnen etwas bedeutet hat.

