Jeremy Wade: Geheimnisse der Tiefe
Folge 5: Metall-Piraten
44 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 12
Die Unterwasser-Welt ist voller Mysterien, die darauf warten, entschlüsselt zu werden. Es gibt Hinweise darauf, dass die US-Marine einem außerirdischen Unterwasser-Fahrzeug begegnet ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Jeremy Wade: Geheimnisse der Tiefe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.