Tödliche Welle

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 9vom 20.12.2025
Folge 9: Tödliche Welle

45 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Jeremy Wade entschlüsselt Mysterien der Unterwasser-Welt. Heute will mehr über den Einsatz von Unterwasser-Robotern erfahren, die radioaktiven Müll rund um das Kraftwerk in Fukushima aufsammeln sollen.

Kabel Eins Doku
