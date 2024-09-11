jerks.
Folge 1: Klima
25 Min.Folge vom 11.09.2024Ab 12
Christian reist zu einer Klimakonferenz, um dort einen Vortrag über "Grünes Drehen" zu halten. Er hofft, damit sein ramponiertes Image etwas aufzupolieren. Als er allerdings vor Ort auf Fahri trifft, der an einem Yoga-Retreat teilnimmt, wird sein Vorhaben deutlich erschwert. Während Fahri hinter den Klimaaktivistinnen her ist und Micky Beisenherz einem Mann das Leben rettet, steht Christian tatenlos daneben.
