Joe Bausch - Meine härtesten Fälle

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 05.12.2025
Folge 3: Todesfolter im Knast und die schöne Eismörderin

45 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 16

Der schockierende Mord an Hermann H. in der JVA Siegburg 2006 erschüttert die Nation. Drei jugendliche Mithäftlinge foltern und missbrauchen den 20-Jährigen bis zum Tod. Der Fall stellt das gesamte deutsche Justizvollzugssystem in Frage. Außerdem werden die grausamen Taten der Estibaliz C. vorgestellt: Hinter der Fassade der Wiener Eisverkäuferin verbirgt sich eine kaltblütige Mörderin ...

