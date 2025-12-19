Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joe Bausch - Meine härtesten Fälle

Der Vergewaltiger und Mörder Ronnie Rieken und der St.-Pauli-Killer

Kabel Eins
Folge 5: Der Vergewaltiger und Mörder Ronnie Rieken und der St.-Pauli-Killer

Folge vom 19.12.2025

Ronny Rieken schockiert in den 90ern ganz Deutschland. Getrieben von Macht, vergewaltigt und ermordet er Mädchen. Werner Pinzner agiert ähnlich skrupellos in Hamburg. In den 80ern erschießt er fünf Menschen und tötet bei einer Vernehmung sich selbst, seine Frau und den Staatsanwalt.

Kabel Eins
