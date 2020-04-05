Staffel 1Folge 2vom 05.04.2020
Folge 2: Diana zur Löwen, Buschi und Candy Crash
11 Min.Folge vom 05.04.2020Ab 12
Prominente dokumentieren während der Corona-Isolation ihren Alltag in ihrer eigenen Wohnung. Sie geben Einblick in ihre emotionalsten Momente der letzten Woche und erklären, was sie alle verbindet. Zudem müssen sie drei verschiedene Aufgaben lösen.
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn