Join me @Home
Folge 9: Lutz van der Horst, Aurel Mertz und André Hamann
13 Min. Folge vom 21.04.2020
Prominente dokumentieren während der Corona-Isolation ihren Alltag in ihrer eigenen Wohnung. Sie geben Einblick in ihre emotionalsten Momente der letzten Woche und erklären, was sie alle verbindet. Zudem müssen sie drei verschiedene Aufgaben lösen.
