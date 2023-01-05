Boxkampf XXL: Joko und Klaas steigen in den RingJetzt kostenlos streamen
Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt
Folge 1: Boxkampf XXL: Joko und Klaas steigen in den Ring
203 Min.Folge vom 05.01.2023Ab 12
Der Wahnsinn auf dem größten Spielfeld aller Zeiten geht weiter ... Die ewigen Rivalen Joko und Klaas kämpfen wieder um Ehre, Stolz und den begehrten Weltmeistertitel. Dafür begeben sie sich getrennt auf neue, ungewisse Reisen um den Globus. Die Reiseroute und die Aufgaben werden dabei durch den Duell-Gegner festgelegt. Wer beweist Mut, Willensstärke und Kraft im unerbittlichen Zweikampf? Wer wird Weltmeister?
