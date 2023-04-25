Harter Start: Sido, Palina, Nina Chuba, Smudo, Michi Beck & Emilio SakrayaJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 1: Harter Start: Sido, Palina, Nina Chuba, Smudo, Michi Beck & Emilio Sakraya
136 Min.Folge vom 25.04.2023Ab 12
Ein Staffelauftakt, wie er im Buche steht: ein übereifriger Joko, ein kampflustiger Klaas, komplett wahnsinnige Spiele und Gegner:innen aus der Premium-Liga. ProSieben schickt Palina Rojinski, Sido, Nina Chuba, Emilio Sakraya und Smudo & Michi Beck gegen ihre Erzfeinde ins Rennen und provozieren damit ein unverhältnismäßig unterhaltsames Spektakel.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Joko & Klaas gegen ProSieben
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen