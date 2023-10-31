Halloween-Special mit Ski Aggu, Jasmin Wagner, Nura und DomizianaJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 8: Halloween-Special mit Ski Aggu, Jasmin Wagner, Nura und Domiziana
120 Min.Folge vom 31.10.2023Ab 12
Joko und Klaas spielen sich wie immer die Seele aus dem Leib, um ihrem Feind und Arbeitgeber ProSieben 15 Minuten feinster Sendezeit abzuzwacken. Diesmal stehen ihnen jedoch nicht nur ulkige Spiele, sondern auch ein schrecklicher Fluch dabei im Weg...
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
