Das Comeback der AngstgegnerJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 5: Das Comeback der Angstgegner
125 Min.Folge vom 07.05.2024Ab 12
Joko und Klaas fordern gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen - alle werden zum Kräftemessen eingeladen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Joko und Klaas, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Joko & Klaas gegen ProSieben
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy, Dokumentation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen