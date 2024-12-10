Die Rückkehr der schwersten SpieleJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 11: Die Rückkehr der schwersten Spiele
124 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12
Das hier ist nicht irgendeine Folge Joko & Klaas gegen ProSieben, das hier ist die spektakulärste Revanche aller Zeiten! Joko und Klaas treten in sieben Spielen an, die sie in der Vergangenheit bisher ausschließlich und mindestens einmal verloren haben. Lernen sie aus ihren Fehlern und triumphieren schließlich gegen ihre Widersache (Yvonne Catterfeld, eine Gabel, acht Schwimmreifen, Max Giesinger, Michael Schulte, die Regelerklärungen von Steven u.v.m.)?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen