Mario Basler, Lena Gercke, Vivi Geppert und mehr stellen sich Joko & KlaasJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 6: Mario Basler, Lena Gercke, Vivi Geppert und mehr stellen sich Joko & Klaas
119 Min.Folge vom 14.05.2024Ab 12
Zum Staffelfinale hat ProSieben nochmal besonders tief in der Trickkiste gewühlt, um es Joko und Klaas besonders schwer zu machen, die 15 Minuten Sendezeit zu gewinnen. Handfeste Verstärkung kriegt der Sender dabei von Emil und Oskar Belton, René Adler, Mario Basler, Viviane Geppert und Lena Gercke.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Joko & Klaas gegen ProSieben
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen