Folge 9: Harte Gegner: Edin Hasanovic, Nilam Farooq, Riccardo Simonetti und Eva Schulz
119 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 12
Frisch erholt von einer Woche Sendepause gehen Joko und Klaas in die nächste Runde um den Kampf gegen 15 Liveminuten. Diesmal versuchen Riccardo Simonetti, Eva Schulz, Edin Hasanovic und Nilam Farooq, ihnen die Tour zu vermasseln.
