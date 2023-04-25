Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joko & Klaas gegen ProSieben

Harter Start: Sido, Palina, Nina Chuba, Smudo, Michi Beck & Emilio Sakraya

ProSiebenStaffel 6Folge 1vom 25.04.2023
Harter Start: Sido, Palina, Nina Chuba, Smudo, Michi Beck & Emilio Sakraya

Harter Start: Sido, Palina, Nina Chuba, Smudo, Michi Beck & Emilio SakrayaJetzt kostenlos streamen

Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 1: Harter Start: Sido, Palina, Nina Chuba, Smudo, Michi Beck & Emilio Sakraya

136 Min.Folge vom 25.04.2023Ab 12

Ein Staffelauftakt, wie er im Buche steht: ein übereifriger Joko, ein kampflustiger Klaas, komplett wahnsinnige Spiele und Gegner:innen aus der Premium-Liga. ProSieben schickt Palina Rojinski, Sido, Nina Chuba, Emilio Sakraya und Smudo & Michi Beck gegen ihre Erzfeinde ins Rennen und provozieren damit ein unverhältnismäßig unterhaltsames Spektakel.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Joko & Klaas gegen ProSieben
ProSieben
Joko & Klaas gegen ProSieben

Joko & Klaas gegen ProSieben

Alle 8 Staffeln und Folgen