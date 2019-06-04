Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 2: Folge 2
104 Min.Folge vom 04.06.2019Ab 12
Nach Joko & Klaas' letztem Sieg fährt ProSieben nun richtig auf: mehr Sport, mehr Schmerz, mehr Irrsinn. Auf dem Spiel stehen wieder 15 Minuten freie Live-Sendezeit oder Knechtschaft unter ProSieben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Joko & Klaas gegen ProSieben
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen