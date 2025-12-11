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Joko & Klaas gegen ProSieben

7 Minuten: Klaas muss sich ungewollt vom Blitz treffen lassen

ProSiebenStaffel 8Folge 12vom 11.12.2025
7 Minuten: Klaas muss sich ungewollt vom Blitz treffen lassen

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Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 12: 7 Minuten: Klaas muss sich ungewollt vom Blitz treffen lassen

9 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Joko & Klaas machen heute etwas, das es so im Fernsehen noch nie gegeben hat und eigentlich vom Gesetz her verboten ist (glaubt Joko). Sie zeigen heute zwei Handlungsstränge gleichzeitig auf einem Bildschirm!

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