Der erste Tag, die erste EskalationJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas machen Urlaub
Folge 1: Der erste Tag, die erste Eskalation
25 Min.Folge vom 02.09.2026Ab 12
Joko und Klaas treten ihre erste gemeinsame Reise ohne Challenges oder fiese Hintergedanken an. Dieses Mal geht es ausnahmsweise nicht darum, den jeweils anderen bloß zu stellen und einen Punkt zu machen. Stattdessen machen sie einfach mal Urlaub.
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Joko & Klaas machen Urlaub
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn