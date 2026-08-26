Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joko & Klaas machen Urlaub

Der erste Tag, die erste Eskalation

JoynStaffel 1Folge 1vom 02.09.2026
Der erste Tag, die erste Eskalation

Der erste Tag, die erste EskalationJetzt kostenlos streamen

Joko & Klaas machen Urlaub

Folge 1: Der erste Tag, die erste Eskalation

25 Min.Folge vom 02.09.2026Ab 12

Joko und Klaas treten ihre erste gemeinsame Reise ohne Challenges oder fiese Hintergedanken an. Dieses Mal geht es ausnahmsweise nicht darum, den jeweils anderen bloß zu stellen und einen Punkt zu machen. Stattdessen machen sie einfach mal Urlaub.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Joko & Klaas machen Urlaub
Joyn
Joko & Klaas machen Urlaub

Joko & Klaas machen Urlaub

Alle 1 Staffeln und Folgen