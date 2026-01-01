Joko & Klaas machen Urlaub
Ab 12
Ab 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Joko & Klaas machen Urlaub
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fordern mehr Urlaub, ihr Arbeitgeber fordert eine neue gemeinsame Sendung. Eine Zwickmühle? Nicht unbedingt. Ihnen wird Urlaub gewährt, wenn sie zusammen einen Roadtrip absolvieren und sich dabei filmen lassen - ohne Challenges, ohne Spiele, ohne Gewinner oder Verlierer. Joko und Klaas begeben sich daraufhin auf eine abenteuerliche Reise durch Island.
Genre:Unterhaltung, Abenteuer
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn