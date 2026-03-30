Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show
Folge 6: Systemwandel jetzt?
41 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
Ist ein Wandel in unserem System des endlosen Wachstums überhaupt möglich? Joko Winterscheidt sucht nach Alternativen und fragt sich, ob grünes Wachstum die Lösung sein könnte, indem es Wachstum und Klimaschutz miteinander vereint. Einige argumentieren dafür, während andere widersprechen ...
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Joko Winterscheidt Presents: The World's Most Dangerous Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tragikomödie
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MGM International Television Distribution