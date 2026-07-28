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Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof

Die Hof-Olympiade

HGTVFolge vom 28.07.2026
Die Hof-Olympiade

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Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof

Folge vom 28.07.2026: Die Hof-Olympiade

43 Min.Folge vom 28.07.2026

Ein Jahr ist vergangen, seit Jon und Ellen den Schritt aufs Land gewagt und den Hof in Brørud übernommen haben. Nun steht die erste große Bilanz an: Jon erhält die Abrechnung seiner Ernte und erfährt, ob sich die harte Arbeit finanziell gelohnt hat. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob das neue Leben als Landwirt:innen die beiden tatsächlich glücklicher gemacht hat.

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