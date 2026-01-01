Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Jon's Farm - Abenteuer Bauernhof
Jon Almaas und seine Frau Ellen erfüllen sich den Traum vom Leben auf dem Land und tauschen ihr bisheriges Stadtleben in Oslo gegen einen eigenen Bauernhof in Nes. Doch schnell zeigt sich, dass der Alltag auf dem Hof deutlich anspruchsvoller ist als gedacht und sie vor ganz neue Herausforderungen stellt.
Genre:Unterhaltung, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.