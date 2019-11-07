Josephine Klick - Allein unter Cops
Folge 2: Feuerwehr
42 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Bei einem Lagerhallenbrand kehrt ein Feuerwehrmann nicht mehr aus den Flammen zurück. Man findet ihn mit einem Feuerwehrbeil im Kopf mitten in der Ruine. Fritz und Alexander versuchen über ihre machohaften Feuerwehr-Kumpels den Fall zu lösen.
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Josephine Klick - Allein unter Cops
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: UFA FICTION GmbH