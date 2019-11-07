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Josephine Klick - Allein unter Cops

Nachbarschaft

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 07.11.2019
Nachbarschaft

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Josephine Klick - Allein unter Cops

Folge 5: Nachbarschaft

42 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Bei zwei befreundeten Paaren, die nebeneinander in einem Reihenhaus wohnen, entwickelt sich aus einer Freundschaft langsam ein sehr intimes Verhältnis. Im gegenseitigen Vertrauen beginnen sie schließlich, miteinander Sexspiele zu machen. Dabei stirbt tragischerweise eine der beiden Frauen. Josephine Klick soll sich der Sache annehmen ...

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