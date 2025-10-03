Adoptivsohn Karsten sucht seine leiblichen ElternJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 12: Adoptivsohn Karsten sucht seine leiblichen Eltern
45 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12
Der 37-jährige Karsten wurde kurz nach seiner Geburt an Pflegeeltern abgegeben. Dass er adoptiert wurde, erfährt er erst mit 17. Er will seitdem das klaffende Loch in seiner Seele füllen, doch die Suche nach seiner Mutter blieb erfolglos. Kann Julia ihm helfen? Christinas leiblicher Vater verließ die Familie kurz nach der Geburt seiner Tochter. Christina sehnt sich nach ihm und hofft, ihn anhand einer Adresse in New York zu finden.
