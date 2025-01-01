Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Ein Familiendrama trennte die Brüder Heiko und Jens

SAT.1Staffel 4Folge 5
Ein Familiendrama trennte die Brüder Heiko und Jens

Ein Familiendrama trennte die Brüder Heiko und JensJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 5: Ein Familiendrama trennte die Brüder Heiko und Jens

45 Min.Ab 12

Als Heiko (42) und sein Bruder Jens (38) Kinder waren, mussten sie miterleben, wie ihr Vater ihre Mutter umbrachte. Während Heiko von den Großeltern aufgenommen wird, landet Jens bei Pflegeeltern. Wenige Jahre später reißt der Kontakt ab. Was wurde aus Jens? Auch Kathrin (43) fragt sich, wie es ihren Geschwistern ergangen ist, seit sie Mitter der 70er Jahre der Mutter weggenommen und in Adoptivfamilien gegeben wurden. Kann Julia helfen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen