Angelika und Michelle suchen ihren Bruder Thomas

SAT.1Staffel 4Folge 10
45 Min.Ab 12

Die Mutter von Angelika (52), Thomas (48) und Michelle (31) musste ihre beiden ältesten Kinder zur Adoption freigeben. Während sich Michelle und Angelika bereits wiedergefunden haben, gibt es nach wie vor keine Spur von Thomas. Angeblich wurde er von einer dänischen Familie aufgenommen. Von Kopenhagen aus macht sich Julia auf eine schwierige und langwierige Suche, die sie bis ins nördliche Norwegen führt.

SAT.1
