SAT.1Staffel 4Folge 9
45 Min.Ab 12

Als Marc (29) drei Monate alt ist, trennen sich seine Eltern. Vater Willie geht zurück in seine Heimat USA. Marc wächst bei seiner Mutter in Deutschland auf, fragt immer wieder nach seinem Papa. Als er 20 Jahre alt ist, versucht er selbst, seinen Vater zu finden - erfolglos. Willie scheint wie vom Erdboden verschwunden. Julia Leischik ist seine letzte Hoffnung. Sie startet ihre Suche in San Francisco. Außerdem: Julia überrascht Tanja (45), die ihre Schwester Helene sucht.

SAT.1
