Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 6: Großer Wunsch: Jule ist auf der Suche nach ihren Wurzeln
45 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Jules größter Wunsch ist es, ihre leibliche Mutter Julia kennenzulernen und endlich mehr über ihre chilenischen Wurzeln zu erfahren. Zwei Monate nach ihrer Geburt wird sie von liebevollen Adoptiveltern aufgenommen und wächst als echte Pfälzerin auf. Doch die Sehnsucht nach ihrer Herkunft begleitet sie ein Leben lang. Mit nur wenigen Hinweisen beginnt die Suche in Valparaíso, einer lebendigen Hafenstadt in Chile, denn dorthin führt eine vielversprechende Spur.
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH