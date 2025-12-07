"Sie gehört zu meinem Leben": Petra möchte ihre Halbschwester kennenlernenJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 8: "Sie gehört zu meinem Leben": Petra möchte ihre Halbschwester kennenlernen
45 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
Für Petra ist es nie ein Geheimnis, dass ihr Vater Rudolf eine ältere Tochter namens Claudia aus einer früheren Beziehung hat. Trotzdem wird nie über sie gesprochen. Als sich Petras Eltern scheiden lassen, verbietet die Mutter den Kontakt zum Vater und damit auch jede Möglichkeit, Claudia kennenzulernen. Als Petras Mutter stirbt, wächst in ihr der Wunsch, ihre Schwester endlich kennenzulernen. Kann Julia ihr dabei helfen?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH